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Gündem Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş akaryakıttaki büyük oyunu 'haberiniz olsun' diyerek duyurdu
Gündem

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş akaryakıttaki büyük oyunu 'haberiniz olsun' diyerek duyurdu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, akaryakıt istasyonlarının zam öncesi yaptığı büyük oyunu deşifre ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 09:23:00 -
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş akaryakıttaki büyük oyunu 'haberiniz olsun' diyerek duyurdu

Mazot ve akaryakıt fiyatları dünya genelinde düşerken Türkiye’de her geçen gün zamlanıyor. Dün mazota 81 kuruş zam gelmesinin ardından akaryakıt istasyonları vatandaşa mazot satışını durdurarak zammın uygulamaya gireceği saat 24:00'ü bekledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı olayı Youtube kanalında anlattı. "Brent petrolün varil fiyatında bu hafta sert düşüşler gördük. Şu anda 104 dolar seviyesinde. Ancak dolar TL kuru yüksek olduğu için beklendiği kadar pompa fiyatlarına yansımadı ama yansıması gerekiyordu" diyen İslam Memiş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Tanker arızalandı, mazotumuz yok' diyorlar...

"Size bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Mazot almak için benzin istasyonuna yaklaşıyorsunuz, oradaki çalışan diyor ki yakıt kamyonu arızalandığı için mazotumuz yok diyor. Başka yerlere gidiyorsun var, böyle uyanık yapanlar da var haberiniz olsun."

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Yorumlar

Garip

Sanki avrupada farklimiki,varil 100dolara dusdu motorine zam geldi hala 2euro usdu,,petrol 98 dolatken 0,95 ctm di suan 100 golar 2.15 euro da

H. Özyürk

Maliyetler belli. Adam bedavayamı satcak. Siz malın ana değerini 2 katını geçen vvergilerden bahsedin..
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