Altın ve gümüş alacaklar dikkat! İslam Memiş kimlerin kazanacağını, kimlerin kaybedeceğini anlattı

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, Yeni Akit'e konuştu. Kripto para piyasasının bilinmeyenlerini anlatan Memiş, vatandaşları, "Varlıklarınızı kumar masasında kaybetmeyin." diyerek uyardı.

'Ülkeler yakın gelecekte kendi kripto paralarını basacak'

Yakın gelecekte ülkelerin kendisine ait dijital paraları olacağını belirten Memiş, "Kripto para sisteminde iki grup insan var. Birincisi bunu dijital çağ olarak görenler ve kullananlar. İkincisi de sistemi kolay para kazanma yani bir kumar aracı olarak görenler. Aslında kripto para, içinde bulunduğumuz dijital çağın bir gerçeği. Önümüzdeki bir-iki yıl içinde ülkeler kendi dijital paralarını kullanmaya başlayacak. Burada sürpriz yok. Çünkü ulus devletlerin kendisi açıklıyor." şeklinde konuştu.

'Sistem, finansal bir özgürlük alanı değil'

"Aslında bu sistemde size bir özgürlük tanınmıyor. Aksine insanları finansal bir dar kalıba çekiyorlar." diyen Memiş, "Sisteme göre insanların varlıklarının tek bir havuzda toplanması planlanmış. 'Akıllı telefon ya da bilgisayarları ile al-sat yapsınlar, biz de manipülasyon yapalım' hevesindeler. İnsanların varlıklarına çökmek istiyorlar. İnsanların sosyal dokusu bozulsun istiyorlar." ifadelerini kullandı.

'Perde arkasından dünya ekonomisini yönetenlere dikkat!'

Kripto para sistemindeki manipülasyonlara da değinen Memiş, "Kripto para, gerçekleştirilen manipülasyonla zirve yapıyor. Bir manipülasyon daha yapıyorlar ve dip seviyeleri görüyor. Özellikle pandemi sürecinde son bir yıldır insanların elindeki varlıklara el koymak için ağızlarına bal sürdüler. Dünyada perde arkasında olan finans yöneticileri var. Onların kim olduklarını hiç kimse bilemez. Sadece öngörüde bulunabiliriz. Bildiğimiz tek şey perde arkasında bir güç olduğu." dedi.

'Uyarıları dikkate almayanlar ziyanda olacak'

İslam Memiş, sözlerini şu uyarılarla tamamladı:

"Devletler kendi dijital paralarını üretmeden, hukuki bir zemin oluşmadan büyük yatırımların yapılmasına sıcak bakmıyorum. Ama gerçek olan bir şey var. Bunu mutlaka birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Böyle bir piyasa var. Böyle bir getiri de var. Ama yarın böyle bir piyasa olacak mı? Yarın böyle bir getiri olacak mı? Burada kocaman bir soru işareti var."

'Gelenekçiler her zaman kazanacak'

"Varlıklarınızı kumar masasında kaybetmeyin. Geleceğinizi heba etmeyin. Kazanmayı umut ettiğiniz hiçbir miktar ailenizin bir damla gözyaşına değmez. Tercih yapmak sizin elinizde. Ya bu piyasayı öğrenmek için küçük miktarlarla girin ya da gelenekçi olmayı sürdürün. Gelenekçi olanlar bu sistemde hiçbir zaman kaybetmeyenler olacak. Bu sisteme teslim olanlar ise sistemi kuranlara köle olarak kalacak."

Röportaj: Taha Emre ÖZDEMİR