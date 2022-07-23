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Ekonomi Altın ve dolar tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran'dan son uyarı: Dolar yerine onu alırsanız paranız yavrular!
Ekonomi

Altın ve dolar tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran'dan son uyarı: Dolar yerine onu alırsanız paranız yavrular!

Dolar kurundaki güçlü duruşla yükselmeyi sürdüren gram altının uzun vadede ne yönde seyredeceği merakla takip ediliyor. Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'dolar mı, altın mı?' sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 19:21:00 -
Altın ve dolar tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran'dan son uyarı: Dolar yerine onu alırsanız paranız yavrular!

Geçtiğimiz aylarda altın ve dolar üzerine yaptığı tahminlerle büyük ses getiren Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dan dolar için kritik bir uyarı geldi.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altına yatırım yapmanın uzun vadede kazandıracağını söyledi.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Mert Başaran, "Altın mı dolar mı sorusu soranlara, annemle babam evlendiğinde 1970'de köşeye 35 dolar koymuş ve bugün 35 usd olarak hiçbirşey alınmıyor. 35 dolarlık altın alsaymı, 1720 dolar olmuştu. Altın 50 kat yavru vermiş, paraya doğru yere koyarsanız yavrular. Dolarda tutarsanızerir gider. Uzun vadeli gram altın almak  için güzel nokta olabilir" dedi.

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