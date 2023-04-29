Altın ve dolar tahminini duyuran İslam Memiş'in sözleri şok etti: Kendi parammış gibi yalvardım

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolardaki makas aralıkları, fiyat farklılıkları ve dalgalanmalarla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Memiş, döviz kurları ve emtialarda bugünkü geri çekilme için de çok sert sözler söyleyerek geleceğe dair uyarı yaptı.

Memiş, "Piyasalarda düşüşler var. Döviz kurları, emtia fiyatları düşüş trendinde. Neler oluyor? Son videomda operasyon çekiyorlar, yüksekten çakıyorlar, çeyrek altına 40, cumhuriyet altınına 70 lira işçilik koydular, gaza gelmeyin, bunlar sizi çarpıyor, yanacaksınız uyarılarım vardı. Sözümü dinleyenler bugün fiyatların düştüğünü gördü. Gaza gelenler zarar etti, bugün ağlıyorlar ama onlara mendil yok, çünkü söz dinlemediler. Bugün 20.50'den dolar, 1380'den gram altın alanlar, 17.50'den gümüş alanlar, ne oldu, zarar ettin? Bu fiyatların karşısında mahcup oldun" dedi.

İslam Memiş, bu sözlerinin ardından "Kendi parammış gibi yalvardım" diyerek çarpıcı bir iddiayı ortaya atarak, orta ve uzun vade tahminini de sıraladı.

İslam Memiş, dolar ve gram altınla ilgili uyarılarına devam etti, orta ve uzun vadeli tahminlerini açıkladı:

"Şu anda dolar TL kuru 20.18 seviyesinde. Gram altın şu anda 1350 lira. 17.50'den gümüş alan, şu anda gram gümüş 16.70 lira. Gördün mü ne kadar zarar ettiğini. Bunlar iyi niyetli değil, operasyon yapıyorlar. Gaza gelmeyeceksiniz. Burada adeta sizin paranız kendi parammış gibi yalvardım. Dolar sermayesi ile operasyon çekiyorlar. 20.18 dolar TL. 1350 lira gram altın, 1380'den aldın. Yazık günah değil mi? Alırken kazanacaktın, laf dinleyecektin. Yalvardım o kadar, söz dinlemedin. Bu yıl içinde dolarda yaz aylarında 24-25, gram altında 1450, 1500, gram gümüşte 20 liranın üzerinde, bunları söylüyorum zaten ama kısa vadede işçilikler, makas aralıkları ile insanları galeyana getirdiler. Yarınki videomda daha detaylı anlatacağım, bilmediğiniz çok şey var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsa İstanbul 4753 puanda. Borsada 4500'e kadar alanımız var, kısa vadede 4750, yukarıda 5250 bantta dengeleme çabasını sürdürüyor. 4500 puan gelince tekrar yoruma ihtiyaç var.

Altının ons fiyatında 1960-2010 dolar seviyesi öngörümüz vardı. Bu bant aralığında Fed bekleniyor. Ons tarafında negatif beklentimi devam ettiriyorum. 1981 dolar seviyesinde.

Gümüş onsunda 24.80 dolar aşağı kırılmazsa yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz ancak ben aşağı yönlü kırılmayı güçlü görüyorum. Brent petrol varili 77 dolara kadar gerilediğinde tekrar toparlanma gelebilir. Bu düşüşlerle birlikte pompa fiyatlarında bir indirim olabilir. İndirim haberleri gelmeye başladı, devam edeceğini göreceğiz."