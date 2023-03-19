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Ekonomi Altın ve dolar kazandırdı borsa yüzde 4,61 geriledi
Ekonomi

Altın ve dolar kazandırdı borsa yüzde 4,61 geriledi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 07:37:00 -
Altın ve dolar kazandırdı borsa yüzde 4,61 geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,61 kayıpla 5.136,44 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,11 artışla 1.192 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,11 kazançla 7 bin 986 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,22 değer kazanarak 19,0070 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,24 artışla 20,2130 lira oldu.

Geçen hafta 22,8810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,13 kazançla 23,1400 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,47 değer kaybederek 20,5200 liradan alıcı buldu.

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