Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı! Dolar mı? Altın mı? Flaş açıklama...

Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, haftanın başlangıcıyla birlikte altın üzerindeki bakış açısını yorumladı.

Youtube kanalında açıklamalarda bulunan uzman Kolçak, cuma günü ons altın ve gram altının bir satış yediğini açıklayarak şunları kaydetti: “1808 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 1100 TL’nin altına geldi.

Piyasalar genel anlamda aşağıya doğru indi. Altın özelinde şunları söyleyebiliriz, Ons altında veya gram altındaki çekilmeye dikkat çekelim. Biraz geriye gidelim isterseniz, 2022 Kasım ayına şöyle bir geri dönelim… Geçtiğimiz yıl içersinde Rusya-Ukrayna savaşı sonrası FED’in faiz artışıyla beraber altında geri çekilme oldu. Kasım ayında altının yavaş yavaş ayağa kalktığını gördük. Biraz nefes almaya başladı ve piyasalarla birlikte kendine gelmeye çalıştı. Amerika borsalarıyla birlikte nefes almaya başladı.”FED şunu söylemişti: Ben artık faizleri indireceğim.. Yaptığımız faiz artışlarının yansımalarını göreceğiz demişti.” Bu cümleden sonra özellikle aralık ayında 50 baz puan artışı yaptı sonra şubatta 25 baz artışı yapmıştı. İlk altının nefes almaya başladığı anda buydu işte… Çünkü dolar mı, altın mı? FED’in faizlerini hızını yavaş yavaş azaltacağı kasım ayından sonra dolar endeksinde geri çekilme ve altında güçlenme gördük. Ve 2023’ün Ocak ayı itibariyle piyasalar ve altın nefes aldı.

Şubat ayı itibariyle bu durum farklılaştı

Noldu, ocak ayında zirveyi gördük… 1970 dolarlara kadar çıktı. Neden? Çünkü doların altın üzerindeki baskı kalktı ve ons altın yukarı çıkmaya başladı. Genel anlamda da şunu fiyatlandırıyordu.. FED, yavaşlayacağım demişti, şubatta da 25 puan artırmıştı.. Enflasyon da geriliyor.. Hal böyle olunca dediğim gibi piyasaların tamamı kriptolar da dahil olmak üzere altın yukarı çıktı. Şubat ayı itibariyle bu durum farklılaştı. Tüm veriler FED’in lehine işlemeye başladı. Şu aşamada rüzgar tersine döndü. Neden şubat ayında şöyle bir şey oldu, şubatın başından itibaren piyasalar canlı PMI verilerine göre de piyasa canlı. Resesyona dair gösterge yok. Ekonomik göstergeler de iyi, piyasa canlı. ÜFE geldi, TÜFE geldi, burada da yükseliş gördük. Enflasyon yukarı gidiyor. Geçtiğimiz cuma gününe bakıyoruz. FED’in açıkladığı PSI verisine baktığımızda Çekirdek kişisel tüketim giderleri yıllıkta 4.7, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi 5.4. Buralar beklentinin üzerinde geldi. Burada da ciddi bir yükseliş söz konusu haliyle…

Dolar kuru yerinden oynamadığı için

Şubat ayındaki ÜFE ve TÜFE ile birlikte buralarda yüksek geldi. Fed faizleri artırdı ama piyasada bir etkisi olmadı. Altın tarafında bizim gram altında 1100 TL’ye geri geldik. Sebebi ne? Dolar kuru yerinden oynamadığı için çok minik sayamıyorum bile, çok uzun zamandır yukarı çıkamadığı için ordan nemalanamıyor. Altın sadece ons üzerinden yürüyebiliyor. Onsta da geri çekilme var.. Ons tarafından altın geri geçilince, gramı da aşağıya getirdi.

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Sebebi doların güçlenmesi? Dolar mı? Altın mı? Yani dünyada ikisinin biri güçleniyor iken, diğeri düşüyor. Doların güçlenmesi her şeyi aşağıya getiren, petrolden tutun, emtianın tamamı, kriptonun tamamı gibi gibi… Önümüzdeki hafta ons altın 1808 dolar, 1800 dolar destek seviyesi olar ve 1790 dolar destek olarak göreceğiz. Gelir mi gelmez mi önümüzdeki gelecek verilere göre değerlendireceğiz. Şubat ayı ile birlikte tamamen herşey tersine dönmüş oldu. Yeni bir aya gireceğiz ve verilerle birlikte takipten sonra neyi göstereceğini birlikte değerlendireceğiz” dedi.