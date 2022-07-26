Altın süt tarifi: Beyni koruyan daha etkili bir karışım bulamazsınız!

Altın süt, faydalarından ve görünüşünden dolayı bu ismi almış bir içecektir. Peki altın süt ne işe yarar? Evde yapılabilir mi? Tüm soruların cevapları haberimizde

Altın süt nedir?

Altın süt, son dönemlerde adını oldukça duyduğumuz bir besin. Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan bu içeceğin faydaları da saymakla bitmiyor.

Altın süt, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.

Altın süt ne işe yarar?

Bir çok hastalığa şifa olan bu karışım sadece iki malzemeyle hazırlanıyor. Kolon, sinir sistemi, kemik dokusu ve eklem ağrılarında kullanılan bitkisel bir tedavi yöntemidir.

Günümüzdeki bir çok insanın problemi romatizma ve artrite gibi eklem hastalıklarında da bu şifalı karışımı uygulayabiliriz. Süt bağışıklık sistemimizi güçlendirip, kansere karşı önlem alır.

Altın Sütün en önemli faydaları

Antik çağlardan günümüze kadar ulaşan alternatif tıbbın her alanında kullanılan zerdeçalın da antioksidan, antikanser ve vücut direncini arttırıcı özellikleri dışında 600’e yakın da yararı var.

Bu iki özel madde karışınca, vücudumuzdaki toksinleri temizlemede ve sindirim sistemimizi düzenlemede çok etkili bir harika ortaya çıkıyor.

En önemli özelliklerinden bir tanesi bu karışımının romatizmal eklem ağrılarını tedavi edici özelliği olması. Aynı zamanda bu şifa kaynağı karışım aynı zamanda karaciğeri de temizleyici özellik taşıyor.

Bir diğer önemli faydası da bu karışım gece yatmadan önce tüketildiğinde yağlarınızı yakar. Ve eğer spor sonrası içilirse, kaslarınızı yenileyerek, vücudunuzu onarır, tazeler.

Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan altın süt, aynı zamanda kansere karşı da koruma sağlayan çok özel bir karışım.

Altın Süt Nasıl Hazırlanır?

* 40 gram zerdeçal (yaklaşık 3 yemek kaşığı)

* 1 su bardağından biraz daha az su (100-150 ml su)

* Süt

Altın Süt tarifi nasıl yapılır?

Su ve toz zerdeçalı güzelce karıştırın. Karışımı bir cezve içinde ocağa alarak, yaklaşık 8 dakika kaynatın. Karışımın macun kıvamına gelmesi gerekiyor. Eğer karışım macun kıvamına gelmeyip, katı bir hal alırsa bir miktar daha su ilave edebilirsiniz.. Macun kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatın. Hazırlanan karışım 40 gün boyunca buzdolabında muhafaza edin.

Kullanımı: Bu karışımdan her sabah ve her akşam, günde 2 defa 1 çay kaşığı macunu 1 bardak süt ile karıştırarak tüketiniz.

Diğer tarif ise;

Altın Süt yapılışı

Malzeme Listesi

250 ml Süt

15 g toz zerdeçal

5 g karabiber

10 g toz zencefil

15 g bal

Altın Süt tarifi



Sütü ocağa alın, içerisine zerdeçal, karabiber ve toz zencefili ilave edin. Karabiberli ve zerdeçallı sütü, kaynama noktasında taşmaması için sürekli karıştırın. Kaynayan karışımı ocaktan alın ve içilecek kıvama gelene dek bekletin. Ilınan altın süte dilediğiniz miktarda bal ilave ettikten sonra, servis fincanına doldurun. Çubuk tarçın veya toz tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Püf Noktası

*Çubuk tarçın veya toz tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.