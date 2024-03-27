Altın seçimi bekliyor!

Merkez Bankası'nın son aldığı kararla politika faizi yüzde 50'ye yükseldi. Faiz artışı doların ateşini kesti, dolar değer kaybederken altın fiyatları da geriledi. Ancak dolar birkaç günde toparlandı, eski seviyesine geri geldi. Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan altın fiyatları da toparlandı.

Altın piyasasında gözler seçime çevrildi. Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın çarşamba günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda düşüşle birlikte meraklı bekleyiş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı?

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamaları sonrası 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yenilemişti. Piyasa ve altın birikimi yapanlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Faizlerin yüzde 50'ye çıkarılması sonrası hem dolar hem de altın çakıldı. Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.