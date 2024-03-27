  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgürlük Filosu yola çıkıyor: Katil İsrail’in zulmüne ikinci kez dur denilecek!

Emekliye ayrılırken kaos çıkartacak! Yeni çıkışı konuşulacak! Bunu yaparak kaybetmeyecek mi?

Bilim insanlarından bulunan mamut için tehlikeli plan: 39.000 yıllık yünlü mamut klonlanacak... Dinazorlar devri başlıyor

'Dolar 39 lira olacak' tahmininde çark eden Atilla Yeşilada'dan yeni çıkış: Bunu yapan büyük kaybedecek

Akaryakıt fiyatlarını altüst edecek haber! Bu gelişme herkesin moralini bozacak

‘CHP zulmüne kapı aralamak vebaldir’ AK Parti’ye katılan Suat Pamukçu’dan YRP’lilere çağrı

Yapay zeka istihdamı baltalıyor: Herkes işsiz kalabilir

İslam Memiş "Bilmiyordum, görmedim diyenlere geçmiş olsun" dedi, gram altında rotayı çizdi

Petrol ve doğalgazı tahtından edecek enerji kaynağı! Rusya açıkladı: Türkiye'ye teklif ettik

Çakma oyuncu öyle bir kıvırdı ki... Yerel seçimlere doğru bir geri vites daha...
Ekonomi Altın seçimi bekliyor!
Ekonomi

Altın seçimi bekliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 17:14:00 -
Altın seçimi bekliyor!

Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz artışı kararı sonrası doların hızlı düşüşüyle altın çakıldı. Fiyatlar dibe vurdu. Haftayı düşüşle tamamlayan altın, haftanın ilk gününde dalgalı seyrini korumuştu. Önceki hafta ons tarihi rekorları kırmıştı, gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da da düşüşe geçti. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 27 Mart Çarşamba günü altın fiyatları.

Merkez Bankası'nın son aldığı kararla politika faizi yüzde 50'ye yükseldi. Faiz artışı doların ateşini kesti, dolar değer kaybederken altın fiyatları da geriledi. Ancak dolar birkaç günde toparlandı, eski seviyesine geri geldi. Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan altın fiyatları da toparlandı.

Altın piyasasında gözler seçime çevrildi. Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın çarşamba günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda düşüşle birlikte meraklı bekleyiş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı?

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamaları sonrası 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yenilemişti. Piyasa ve altın birikimi yapanlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Faizlerin yüzde 50'ye çıkarılması sonrası hem dolar hem de altın çakıldı. Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Altın yeniden 2250 lira üzerinde! İslam Memiş ons altın ve gram altın için 4 kritik rakamı verdi
Altın yeniden 2250 lira üzerinde! İslam Memiş ons altın ve gram altın için 4 kritik rakamı verdi

Ekonomi

Altın yeniden 2250 lira üzerinde! İslam Memiş ons altın ve gram altın için 4 kritik rakamı verdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam Memiş "Bilmiyordum, görmedim diyenlere geçmiş olsun" dedi, gram altında rotayı çizdi
İslam Memiş "Bilmiyordum, görmedim diyenlere geçmiş olsun" dedi, gram altında rotayı çizdi

Ekonomi

İslam Memiş "Bilmiyordum, görmedim diyenlere geçmiş olsun" dedi, gram altında rotayı çizdi

Altına fiyatı dar geliyor!
Altına fiyatı dar geliyor!

Ekonomi

Altına fiyatı dar geliyor!

"Beşiktaş’ın stadının altındaki tünelden kamyon dolusu altın çıktı" iddiası Türkiye’yi sarstı! Bakın çıkartılan altınlar, apar topar nereye götürülmüş
“Beşiktaş’ın stadının altındaki tünelden kamyon dolusu altın çıktı” iddiası Türkiye’yi sarstı! Bakın çıkartılan altınlar, apar topar nereye götürülmüş

Gündem

“Beşiktaş’ın stadının altındaki tünelden kamyon dolusu altın çıktı” iddiası Türkiye’yi sarstı! Bakın çıkartılan altınlar, apar topar nereye götürülmüş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23