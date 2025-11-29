Altın sandı milyoner oldu! Bulduğu taşa paha biçilemiyor

Avustralya'nın Maryborough bölgesinde 2015 yılında metal dedektörüyle altın arayan David Hole, bulduğu ağır ve kırmızımsı taşın bir meteor olduğunun yıllar sonra ortaya çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Maryborough Regional Park’ta gezerken sarı kil tabakasının içinde sıra dışı bir taş bulan Hole, bunun içinde altın olduğuna inanarak eve götürdü.

Taşı açmak için kaya testeresi, matkap, asit ve hatta balyoz bile kullandı ancak hiçbir yöntem işe yaramadı. Çünkü taş, sandığı gibi bir altın külçesi değil yeryüzüne düşmüş nadir bir göktaşıydı.

4,6 MiLYAR YAŞINDA

Melbourne Müzesi’nden jeolog Dermot Henry, taşın “atmosferden geçerken dış yüzeyinin erimesiyle oluşan oyuklu, kabuklu bir yapıya” sahip olduğunu belirledi.

Bilim insanları, Maryborough meteoriti adını verdikleri bu 17 kilogramlık kütleyi incelediklerinde, yüksek oranda demir içeren H5 tipi bir kondrit olduğunu tespit etti. Kesilen ince bir dilimde “kondrül” adı verilen kristalize metal damlacıkları görüldü.

Araştırmacılar, meteorun yaklaşık 4,6 milyar yıllık olduğunu ve Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair nadir ipuçları sunduğunu vurguluyor.

Victoria eyaletinde şimdiye kadar yalnızca 17 meteor kaydı bulunması, Maryborough göktaşını olağanüstü bir keşif haline getiriyor. Henry, “Victoria’da binlerce altın külçesi bulundu ama sadece 17 meteor tespit edildi. Bu açıdan meteor altından çok daha değerli” dedi.

Meteorun Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından koparak Dünya’ya ulaştığı düşünülüyor. Karbon tarihlemesi, taşın Dünya’da 100 ila 1000 yıl arasında bir süredir bulunduğunu gösteriyor.