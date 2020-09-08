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Aktüel Altın Safran Fotoğraf Yarışması'na bin 110 başvuru yapıldı
Aktüel

Altın Safran Fotoğraf Yarışması'na bin 110 başvuru yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:19:19 -
Altın Safran Fotoğraf Yarışması'na bin 110 başvuru yapıldı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki fotoğraf yarışmasına bin 110 başvuru yapıldı.

Festival, bu yıl "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecek yarışmada, eserleri Hakan Öge, Cemil Belder, Hüseyin Karataş, Serdar Derendeliler ve Yusuf Sevinçli'den oluşan jüri değerlendirecek.

Değerlendirmenin ardından dereceye gireceklere ödülleri törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgesel konusunda ilçenin ve festivalin bir marka olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun tarihi ve turistik açıdan da dünyada önemli yer tuttuğunu belirten Köse, "Belgesel film ve fotoğraf yarışmalarının başvuruları sona erdi. Her iki yarışmaya katılım sağlayan belgesel ve fotoğrafseverlere teşekkür ediyorum. Her iki dalda da katılım yoğundu. Belgesel yarışmasına bu yıl bin 453, fotoğraf yarışmasına ise bin 110 eserle başvuruda bulunuldu." dedi.

Köse, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle festivalde sadece belgesel film gösterimleri ve ödül töreninin yapılacağını, diğer etkinlikleri iptal ettiklerini kaydetti.





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