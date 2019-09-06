Altın piyasasında son durum...

Altın fiyatlarının günlerdir yükseliyor. Bugüne yatay bir seyirde başlayan altının gram fiyatı 277,19 lira.
06 Eylül 2019 Cuma 09:22
Gram altın: 277,19 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 1.863,00 Lira
Yarım altın: 905,07 lira
Çeyrek Ziynet: 452,54 lira
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