Altın örgütü çökertildi! 8 milyon TL'lik vurgun

Bakır karışımla hazırladıkları ayarı düşük altınları üretip piyasaya normal ayarda gibi göstererek 73 farklı kuyumcuda bozdurarak milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan 76 kişilik örgüt çökertildi. 11 Mart tarihinde Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne onlarca ihbar yapıldı. İhbarda, ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürerek haksız menfaat temin eden şahıslar olduğu, bu şahısların bakır karışımlı altınları yüksek değerli altın gibi göstererek satmak istedikleri ileri sürüldü.

Yüksek alışım bakır karışımı

Mağdur kuyumcuların satıcılardan aldıkları altınlar üzerinde yapılan araştırmada dış kaplamasının üzerinde yazan ayarlar eşleştiğini ancak iç bölümde "bakır" yoğunluğu yüksek, düşük ayarlı altın olduğu anlaşıldı. Bazı takıların ise üzerinde 18 ayar yazmasına rağmen, altın oranın düşük bakır oranın daha yüksek olduğu belirlendi.

İhbar ardından başlatılan teknik ve fiziki takiple 73 farklı eylemde benzer şahısların satış işlemi yaptığı tespit edildi. Suç örgütü yöneticilerinden Burak Gezginer'in eylemin planlanmasında ve organizasyonunda yer alan Yüksel Atabay ve Özdemir Aydın'ın atölyeci Aydın Çörekçi'nin üretmiş olduğu ayarı düşük altınları, yönetici Gökhan Gören ile irtibatlı olan Ahmet Gören, Oday Kiray, Yusuf Serçe isimli üyeler aracılığıyla veya kendisi ile irtibatlı olan Köksal Kurt, Mustafa Candan ve Atalay Işık isimli örgüt üyeleri ile birlikte ile piyasaya sürdüğü, örgüt üyelerinin çoğu zaman Burak Gezginer'e şoförlük yaparak ayarı düşük altın satmasına yardım ettikleri, örgütün milyonlarca lira gelir elde edildiği belirlendi.

Organize suç örgütü çıktı

Tespitler sonrası belirlenen 2 atölyeye ve örgüte yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgüt yöneticilerinin olduğu 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütü üyelerinin olası teknik takip faaliyetine karşın halk arasında patates hat olarak tabir edilen başka şahıslar adına düzenlenmiş hatlar kullandıkları, internet üzerinden haberleşmeye yarayan Whatsapp v.b mesajlaşma programları üzerinden iletişim kurdukları, şahıs ve araçlar hakkındaki bilgilerinin bu şekilde birbirlerine gönderildiği, örgüt üyelerinin işyerlerinde ve birbirlerine yakın mekânlarda buluşarak yüz yüze görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

6 ayda 8 milyonluk vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün finansörlerinden finanse edilen paralar veya altınlarla, imalatçıların, ayarı düşük Bilezik, Altın Zincir, Reşat Altını, Yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, takoz, yaldızlama, patentlenme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikleri, İmal ettikleri ayarı düşük mücevheratları piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci şahısların kuryelik yaparak dağıttıkları anlatıldı. Her eylemde yaklaşık 100 bin lira vurgun yapan örgütün, 6 ay içinde yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü. İddianamede, 33 mağdur kuyumcu mağdur olarak yer aldı. Aralarında örgüt ve yöneticilerin olduğu76 kişi hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

Kuyumcu dükkanına giderek 31 adet ayarı düşük altın 90 bin liraya, 31 adet tam altın 87 bin liraya Altın görünümlü toka kısmı kırık vaziyette toplamda 4 parça halinde bulunan kemer 110 bin liraya karşılığında birden fazla kuyumcuya bozduruldu. Bu şekilde toplam 73 farklı eylem tespit edildi.