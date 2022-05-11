Altın öngörülerinde yanılmayan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Bunu yapan kazanır

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Küçük yatırımcının önemli bir tercihi olan altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altının alım fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altın dünyanın en güzel HEDGE yani risk azaltma mekanizmasına sahiptir! Dolarla ters korelasyonu vardır. Yani dolar düşerken kendini korur hemen yükselir. Dolar çıkarken ise düşer. Kısa vadede anlık düşüş ve çıkışlar ile panik olmayanlar uzun vadede parasını enflasyondan korur. Altın uzun vadede dolar bazı yıllık %8-10 arasi getiri getirir ve en güvenli limandır! Burada dikkat edilmesi gereken trendin diplerinde ve sakinken ve düşükken sürekli toplamaktır! Dünyadaki merkez bankalarının yaptığı gibi! Son dönemde dolar endeksi 104'lere kadar çıktı. Bundan dolayı ons kanal desteğine kadar geldi. Fakat bu sürede yukarıdaki hedge sisteminden dolayı gram altın 900'lerde yatayda seyretti. Gramda bu rakamlar hem ons durumu hem doların durumundan dolayı çok güzel ve güvenli noktalar, uzun vade için buralardan toplamaya devam" dedi.