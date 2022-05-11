  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın öngörülerinde yanılmayan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Bunu yapan kazanır
Ekonomi

Altın öngörülerinde yanılmayan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Bunu yapan kazanır

Altın fiyatları üzerine yaptığı tahminlerde yanılmayan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dan önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 11:20:00 -
Altın öngörülerinde yanılmayan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Bunu yapan kazanır

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Küçük yatırımcının önemli bir tercihi olan altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altının alım fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altın dünyanın en güzel HEDGE yani risk azaltma mekanizmasına sahiptir! Dolarla ters korelasyonu vardır. Yani dolar düşerken kendini korur hemen yükselir. Dolar çıkarken ise düşer. Kısa vadede anlık düşüş ve çıkışlar ile panik olmayanlar uzun vadede parasını enflasyondan korur. Altın uzun vadede dolar bazı yıllık %8-10 arasi getiri getirir ve en güvenli limandır! Burada dikkat edilmesi gereken trendin diplerinde ve sakinken ve düşükken sürekli toplamaktır! Dünyadaki merkez bankalarının yaptığı gibi! Son dönemde dolar endeksi 104'lere kadar çıktı. Bundan dolayı ons kanal desteğine kadar geldi. Fakat bu sürede yukarıdaki hedge sisteminden dolayı gram altın 900'lerde yatayda seyretti. Gramda bu rakamlar hem ons durumu hem doların durumundan dolayı çok güzel ve güvenli noktalar, uzun vade için buralardan toplamaya devam" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay