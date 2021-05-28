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Ekonomi Altın ne kadar yükseldi, altın ne kadar oldu?
Ekonomi

Altın ne kadar yükseldi, altın ne kadar oldu?

Altının yükselişi gündemde yer aldı. 28 Mayıs Cuma günü altının yükselişi yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın piyasasında yatırımcısının yüzünü güldüren gelişmeler yaşanıyor. Altın hafta sonunu nasıl bitirdi? Altın ne kadar yükseldi, altın ne kadar oldu? Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 28 Mayıs Cuma günü altın fiyatları haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:17:00 -
Altın ne kadar yükseldi, altın ne kadar oldu?

Altın ne kadar yükseldi? sorusu 28 Mayıs Cuma günü en çok merak edilen sorular arasında. Altın fiyatları hafta boyunca yükselişini sürdürürken, altın bu yıl Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı olmayı sürdürüyor. İşte 28 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın ne kadar yükseldi, altın ne kadar oldu?

Analistler, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler,1.870 ve 1.855 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

28 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

517,93

519,81

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

521,20

521,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.893,55

1.893,74

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

833,78

852,15

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.335,71

3.398,79

YARIM ALTIN FİYATI

1.662,64

1.704,61

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.335,71

3.398,79

ATA ALTIN FİYATI

3.414,00

3.496,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

285,10

341,73

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