Altın ne kadar çeyrek altın? Altın ne kadar gramı? Altın 21 Mayıs Cuma 2021

Altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 504,50 liradan, cumhuriyet altını ise 3.218,00 liradan alımı gerçekleştiriliyor. İşte, Çeyrek altın ne kadar? (21 Mayıs 2021 altın fiyatları)

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde -0,27 üzerinde 1.875 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını 2021.İşte, 20 Mayıs güncel altın fiyatları…

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne 504,50 TL seviyelerinde başlayan gram altın saat 12:00 itibariyle 504,58 TL’den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 3.217,00 TL, Cumhuriyet altın satış fiyatı 3.304,00 TL

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek Altın alış fiyatı 810,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı 830,00 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 Ayar Altın TL/Gr 453,43 TL’den alınırken 22 ayar bilezik fiyatı 484,96 TL’den satılmakta.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 1.608,00 TL, yarım altın satış fiyatı 1.658,00 TL