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Ekonomi Altın ile ilgili gelişmeleri merak edenler dikkat! 'Devam edebilir' iddiası
Ekonomi

Altın ile ilgili gelişmeleri merak edenler dikkat! 'Devam edebilir' iddiası

Sarı metale ilişkin gelişmeler merak edilirken IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 18:56:00 -
Altın ile ilgili gelişmeleri merak edenler dikkat! 'Devam edebilir' iddiası

Altın fiyatlarının seyri merak edilirken IKON Menkul altın ile ilgili iddialarını açıkladı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul, ons altının hafta içi düşüşünü devam ettirdiğini fakat son iki gündür tepkiyle yükseldiğini ifade etti.

"Bu noktada 1760 desteği önemliydi ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde tutununca tepki geldi. Yine de 1794 direnci kırılmadıkça sarı metal tarafında baskının devam etmesi mümkün." iddiasında bulunan IKON Menkul, 1760 desteği kırılırsa düşüş eğiliminin güçlenerek devam edebileceğini öne sürdü.

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