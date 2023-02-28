Altın ile ilgili dikkat çeken iddia: Geri çekilmeler hız kazanabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şenol Kaan, altın ile ilgili iddiasını açıkladı.

Mynet'in haberine göre; "ABD devlet tahvillerinin yükselmesi ons altına pozitif yansımıyor" diyen Kaan, 'ABD devlet tahvillerinin satış yemesi durumunda ons altında ufak toparlanma gelebileceğini' ileri sürdü. Kaan, yükselişinde ise altın fiyatları için, "İyi şeyler olmaz çünkü bir anda 4.49'lar 4.50'ler gündeme gelir. Tabi bunun da zamanı var. Hemen olacak gibi düşünmeyin" iddialarında bulundu.

"Satış gelmezse yoluna devam ederse..."

Dolar endeksi analizi yapan Kaan, dolar endeksinin 107 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması sonucunda güçleneceğini öne sürdü ve "Güçlenmesiyle birlikte ons altında erime devam edebilir. Bu ikisini özellikle yakından takip etmemiz lazım dolar endeksinde 107 seviyeleri iki kat önemli Bu seviyeden satış gelirse ona göre yeni yol haritası belirlenir, satış gelmezse yoluna devam ederse de ons altında geri çekilmeler hız kazanabilir." iddialarında bulundu.