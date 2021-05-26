Altın için kritik uyarı! Almalı mı, satmalı mı? 6 uzmandan peş peşe uyarılar

Altın fiyatları yükselişini hızlandırdı. Ons altın, ABD'de artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin güvercin mesajlarıyla 1900 dolar psikolojik direncini kırdı. Gram altın fiyatları, ons altından aldığı rüzgarın etkisiyle 519 lirayla yılın zirvesini tazeledi. Kripto paralarda, Bitcoin öncülüğünde yaşanan sert düşüşün ardından piyasalarda güvenli liman talebinin artması altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılar, "Altın yükselişini sürdürecek mi yoksa düşecek mi" sorusuna yanıt ararken, A Para'da yayına katılan 6 uzman altın fiyatları üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin körüklediği artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin, enflasyonda yükselişin geçici olduğuna dair açıklamaları ve parasal genişlemenin süreceği şeklinde güvercin mesajları altın fiyatları için ana destek unsuru oldu. Gram altın fiyatları, ons tarafından aldığı rüzgarın etkisiyle önce 500 lirayı aştı ardından yeni haftada 519 liraya kadar yükselerek yılın zirvesini tazeledi. Gram altında zirve seviyesi 540 lira düzeyinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları için, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki hareket etkili oluyor. Altın yatırımcıları için son dönemde ons fiyatı öne çıkarken, özellikle Haziran ayı Amerikan Merkez Bankası (Fed) para politikası kurulu mesajları kritik olacak.

A Para'da yayına katılan 6 uzman hem ons altın hem de gram altın üzerine değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılar için kritik altın yorumu yaptılar.

"2 bin dolara götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum"

Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

"500'lere geri çekilmesi alım fırsatı olabilir"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

"Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para'da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.

"550 lira kritik direnç"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi.

"Gram altın daha güçlü görünüyor"

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Gram altın daha güçlü görünüyor" dedi.

"1-2 ay içinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görülebilir"

A Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altında bayrak formasyonu oluştuğunu ifade eden Keskintürk, "Önümüzdeki 1-2 ay içeresinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görebiliriz" dedi.