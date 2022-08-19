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Ekonomi 'Altın için doğru bir yatırım aracı değilmiş' diyen Cem Özüak ezber bozdu: Altını olan o aya aman dikkat etsin
Ekonomi

'Altın için doğru bir yatırım aracı değilmiş' diyen Cem Özüak ezber bozdu: Altını olan o aya aman dikkat etsin

Altın fiyatlarındaki yatay seyir devam ederken araştırmacı yazar Cem Özüak'tan çok ciddi uyarılar geldi. Özüak, altın için Eylül ayını işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:21:00 -
'Altın için doğru bir yatırım aracı değilmiş' diyen Cem Özüak ezber bozdu: Altını olan o aya aman dikkat etsin

Gram altın 1019 liradan işlem görürken ons altın ise 1750 dolardan işlem görüyor.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına katılan araştırmacı yazar Cem Özüak, gram altın için önemli tahminlerde bulundu.

Cem Özüak yaptığı açıklamada, "Bundan 6 ay önce altın alanlar hala kara geçemedi. Yani zaman kaldıracı olarak doğru bir yatırım olmamış. Altını gram ve ons olarak değerlendirebiliriz. FED parasal daralmadan vazgeçerse altın yükselişe geçecek. Faiz artırımından vazgeçerse bu yaşanacak. Bazı emareler de var. FED şu ana kadar yaptığı şahin atakları biraz azaltabilir. Eylül ayındaki faiz artırımı altının yönünü belli edecek. Eylül bu yüzden önemlidir. Eğer FED durgunluk göstergelerine rağmen enflasyonla mücadele edeceğini söylerse ben altın için çok parlak günler beklemiyorum. Ama bunun hafifletme yönünde adımlar atarsa o zaman altında bir yükseliş seyri görürüz. Eylül'den sonra yönü belli olacak. Benim kişisel beklentim ise, FED'in azar azar faiz artırımına devam edeceği yönünde..." dedi.

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