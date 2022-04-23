Altın için Cem Özüak’tan şok sözler! 'Altın güvenli liman değil' dedi ve tarih verdi

Yazar ve ekonomist Cem Özüak, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Cem Özüak, ekonomiler düzlüğe girdiğinde altında hızlı bir düşüş yaşanacağını belirtti.

İşte Özüak'ın altına ilişkin o sözleri:

Altın güvenli liman sözünü doğru bulmuyorum. Altına toplum olarak bir sevdamız var ama altın garanti değil. Yatırım araçları içinde güvenli liman diye bir yatırım değil. Biz de dövizin artmasından kaynaklı böyle yükseldi. 2020 yılı Ağustos ayında 540 liradan altın alan bir kişi o seviyeye gelmesi için 1,5 yıl bekledi. 50 yıl bekleyecekseniz evet altın iyi bir yatırım ama gayrimenkul alıp satan kişi ondan daha fazla kar etti. Piyasa koşullarının belirsiz olduğu dönemlerde, savaş durumlarında altına yatırmak iyidir. Yarın öbür gün ekonomiler düzlüğe çıktığında kimse altının yüzüne bakmaz. 3-4 yıllık bir süre zarfında kesin demiyorum. Ben malda kalınması tarafındayım. Örnek veriyorum, 500 bin liralık bir ev aldınız. O ev 1,5 milyon lira oldu. Paranızın satın alma gücünüzü korumuş oldunuz.