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Ekonomi Altın için çarpıcı iddia: Bu yalnızca başlangıç
Ekonomi

Altın için çarpıcı iddia: Bu yalnızca başlangıç

Wilshire Phoenix’in yönetici ortağı Wade Guenther, yükselen enflasyon baskılarının altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini, fakat bunun hikayenin yalnızca başlangıcı olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:53:00 -
Altın için çarpıcı iddia: Bu yalnızca başlangıç

Wilshire Phoenix’in yönetici ortağı Wade Guenther, altın fiyatları ile ilgili dikkat çekici iddialarını paylaştı.

Kriptokoin'in haberine göre; yükselen enflasyon tehdidi yatırımcıları altın piyasasına geri döndürürken, bir firma bunun hikayenin sadece bir parçası olduğunu ileri sürüyor. Guenther, enflasyonun altının güvenli liman cazibesine daha fazla piyasa oynaklığı katlaması beklendiğini söyledi.

"Bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor"

Guenther, firmasının altın yatırım talebine olan ilginin yenilenmesini ilk elden gördüğünü söyledi. Şirket, Şubat'ta uyarlanabilir bir altın destekli borsa yatırım fonu başlattı: Wilshire wShares Enhanced Gold Trust (NYSE: WGLD).

Wade Guenther, "Hacmin, yeni bir fonun zirvelerine işaret ettiğine inanıyoruz. WGLD’nin oluşturduğu ivme bizi gerçekten heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Fon, uyarlanabilir algoritmaları nedeniyle, altın ve nakit arasındaki tahsisini piyasa oynaklığına göre ayarlar. Guenther, ETF’nin lansmanından bu yana yaklaşık %84’lük bir altın tahsisinden %100’lük bir tahsise geçtiğini söyledi. Wade Guenther, altın piyasası oynaklığı düşük kaldığı ve fiyatlar yükseldiği müddetçe, fonun tamamen değerli metale yatırılmış olarak kalacağını da söyledi. Guenther, ETF’nin aylık olarak yeniden dengelendiğini ifade etti.

Guenther, "Altın tüm doğru nedenlerden dolayı hep güncel konu oldu. Bu güçlü altın fiyatlarını destekleyen katalizörleri anlıyoruz." diye konuştu.

Wade Guenther, yükselen enflasyon baskılarının altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini, fakat bunun hikayenin sadece başlangıcı olduğunu öne sürdü. Guenther, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin, enflasyonun hisse senedi piyasası değerlemelerini nasıl etkileyeceğini hala net bir şekilde anlamadıklarını da belirtti.

Guenther, yatırımcıların bu yaz ikinci çeyrek gelir sezonunda enflasyonun değerlemeleri nasıl etkilediğine ilişkin daha net bir resim elde edeceklerini söyledi.

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