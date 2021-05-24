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Ekonomi Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! Beklentisini açıkladı
Ekonomi

Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! Beklentisini açıkladı

Juniorminerjunky.com’un kurucusu David Erfle, altın fiyatları için daha yüksek seviyelerin beklendiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:19:00 -
Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! Beklentisini açıkladı

Altın fiyatları ile ilgili tahminini açıklayan Juniorminerjunky.com’un kurucusu David Erfle, altın için daha yüksek seviyelerin beklendiğini iddia etti.

"Bitcoin’deki düşüş altın fiyatları için olumlu"

David Erfle, altın piyasası için seneye yavaş başlamanın, ONS başına 2.000 doların üzerinde bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaşmanın ardından, bir konsolidasyon dönemine işaret ettiğini söyledi.

Kriptokoin'in haberine göre; Erfle, Ons başına 1.850 doların üzerine çıkmanın önemli bir teknik kırılma olduğunu ve fiyatın uzun vadeli yükseliş trendini sürdürmeye hazır göründüğünü, Bitcoin‘deki daha fazla dalgalanmanın altın fiyatlarına fayda sağlamaya devam edeceğini söyledi.

"Birçok insanı incitecek"

Kripto para birimlerinin bir balonun içinde olduğunu söyleyen Erfle, "Bitcoin, sadece dört yıl sonra bin doların altından 65.000 dolara yükseldi. Kabarcıklar patladığında, genellikle temel, doğal değerlerine inerler. Bir Bitcoin’in temel değeri nedir? Bunun nerede biteceğini ve nasıl biteceğini kim bilebilir, ama bence birçok insanı incitecek." dedi.

 

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