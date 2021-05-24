Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! İşte son rakamlar

Başta ekonomi gündemini takip edenler olmak üzere yatırımcılar fiyatlarda yaşanan ivmeyle birlikte "Gram ve çeyrek altın fiyatları en kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları 24 Mayıs Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 506 lira alış ve 510 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın gibi haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen güncel rakamlara göre çeyrek altın 816 lira alış ve 834 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

510,12

510,19

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.883,36

1.883,57

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.264,74

3.326,46

YARIM ALTIN FİYATI

1.627,27

1.668,33