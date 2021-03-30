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Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Sarı metalin Şubat ayı boyunca izleyeceği grafik merak edilirken vatandaşlar gün içinde altın fiyatları ne kadar, 30 Mart bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:08:00 -
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde başlayan güvenli liman alımları ile altın fiyatları yukarı yönlü bir harekete başlamış ve geçtiğimiz yılın kasım ayı başlarında bu hareketi tersine çevirmişti. Haftanın ikinci gününe ait canlı altın fiyatları ve aylık haftalık grafikleri araştırılmaya başlandı.

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Günün ilk ışıklarında canlı ve güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 450,04

Satış: 450,13

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 434,00

Satış: 450,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.448,00

Satış: 1.485,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.973,00

Satış: 3.018,00

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Yorumlar

merdo

gram çeyrek aynı fiyat süper
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