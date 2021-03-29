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Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı yükselişe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:33:00 -
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan ve ardından düşüşe geçen altının yatırımcısı 29 Mart sabahında gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 29 Mart 2021 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor.

İşte 29 Mart 2021 Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 450,47

SATIŞ: 450,53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 742,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.450,00

SATIŞ: 1.484,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

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