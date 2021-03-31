Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar, düştü mü? 31 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sonrası altın fiyatları da aynen döviz kurunda olduğu gibi artışa geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dövizi ve altını olan vatandaşa seslenerek yastık altındaki dolar ve altınların finans kuruluşları vasıtasıyla yatırıma dönüştürmesi çağrısı da altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 31 Mart saat 09:10 çivarındaki altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

447,92

453,02

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

449,62

449,69

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.679,81

1.680,10

ÇEYREK ALTIN FİYATI

719,28

735,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.877,59

2.931,96

YARIM ALTIN FİYATI

1.434,30

1.470,48

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.877,59

2.931,96

ATA ALTIN FİYATI

2.964,44

3.041,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,86

296,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

405,41

435,08

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,39

6,39

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

23,87

23,89