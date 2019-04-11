Altın fiyatları son dakika çeyrek altın ne kadar? Altın çıkar mı düşer mi? Altın gram fiyatı son durum

Altına yatırım yapan ya da yapacak olan yatırımcılar altın piyasasındaki son dakika haberleri araştırıyor. Seçimlerden sonra hem altın hem de dolar-euro fiyatlarının dalgalı seyretmesi nedeniyle vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar? Altın gram fiyatı ne oldu? Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? İşte 11 Nisan Perşembe altın fiyatlarında son dakika son durum haberleri.

Altın fiyatlarında son durum ne? Güne düşüşle başlayan altın fiyatları 238,5 lira seviyesinden alıcı buluyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılırken 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 239 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar?

Son dakika güncel altın fiyatları

Gram altın: 238,5 lira

Çeyrek Altın: 394 lira

Cumhuriyet altını: 1.606 lira

Altına yatırım yapılır mı?

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL’deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart'ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı. Bugün itibarıyla 238 liraya çıkmış durumda.

Dolar kurunun 5.55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyleyen uzmanlar, “Teknik olarak, 223 TL önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir” dedi.

Altın çıkar mı düşer mi?

Gram altının 236 TL'nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirten analistler ise ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi. Analistlere göre; 235 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 liraya doğru yükseliş gözlenebilir.