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Ekonomi Altın fiyatları patladı! Vatandaşlar artık düğünlerde onu takıyor
Ekonomi

Altın fiyatları patladı! Vatandaşlar artık düğünlerde onu takıyor

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken düğün sezonu için vatandaşlar, kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşlar artık görünüş olarak pek fark yansıtmayan altın kaplamalı gümüşlere rağbet göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:06:00 -
Altın fiyatları patladı! Vatandaşlar artık düğünlerde onu takıyor

Altın fiyatlarında izlenen yükseliş gümüşe talebi arttırırken, altın kaplamalı gümüş ise çok ilgi görüyor. Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile beraber şubat ayının ortalarından şimdiye kadar yükselişte hız kesmeyen altın, alıcının cebini yakıyor. Vatandaşlar ise yeni bir çözüm yolu ararken, altın kaplamalı gümüşü seçti. Son zamanlarda fiyat olarak altının 10'da 1'i olan gümüş daha çok satılırken, görünüş olarak pek fark yansıtmayan altın kaplamalı gümüşler ise ayrı rağbet görüyor.

"Gümüş en çok tercih edilen alternatif oldu"

Eskişehir Kuyumcular Çarşısında yıllardır sektörde bulunarak vatandaşlara hizmet eden kuyumcu Filiz Karaca, gümüş ve altın kaplamalı ürünlere olan talepler hakkında konuştu.Filiz Karaca, "Altın fiyatlarının yükseldiği şu günlerde gümüş en çok tercih edilen alternatif oldu. Bunlar altın kalıplarıyla aynı kalıplarda, aynı ustalar tarafından yapılan, fakat fiyat olarak altının 10'da 1'i kadar olan ürünlerdir. Ürünün içi 925 ayar gümüş oluyor. Dışı ise elektroliz yöntemiyle 22 ayar altınla kaplanıyor. Bu nedenle de uzun süre rengini koruyabiliyor" diye konuştu.

"Trabzon cebelerinden başlayarak burma bileziklere kadar hepsi var"

Altın kaplamalı gümüşe olan talepler ve ürünler hakkında konuşan kuyumcu Filiz Karaca şunları söyledi:"Altın kaplamalı gümüşler özellikle düğüncülerin tercihi oluyor. Altın fiyatları yüksek olduğu için altının 10'da 1'i fiyata gelen bu ürünleri alabiliyorlar. Aynı altındaki gibi kopsa tamiri yapılabiliyor, renginde bir sıkıntı olursa yenilenebiliyor. Bijuteri ürünleri gibi değil. Kalite olarak altına eşdeğer oluyor. Trabzon cebeleri, burma bilezikler gibi altında aklınıza gelebilecek tüm ürünler gümüş olarak üretilebiliyor. Altın bir alyans fiyatına gümüş olarak set, kolye, küpe, yüzük alınabiliyor. Altındaki yükselen fiyatlardan dolayı altın görünümlü gümüşlere talep arttı."

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