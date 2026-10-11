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Badem şekerinin pabucunu dama atacak! Sadece Elazığ'da bulunuyor!

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Badem şekerinin pabucunu dama atacak! Sadece Elazığ'da bulunuyor!

Elazığ’da badem şekerinden ilham alınarak yapımına başlanan ve Türkiye’de tek olan Cevizli Şeker, vatandaşlardan tarafından büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Badem şekerinin pabucunu dama atacak! Sadece Elazığ'da bulunuyor!

Elazığ’da Ece Çerez ve Şekerleme sahibi İhsan Çakmak, badem şekerinden esinlenerek cevizli şeker üretmeye karar verdi. Elazığ’ın yerli cevizini, şekeri ve karaçalı suyunu bir araya getiren Çakmak, yapılan denemelerin ardından cevizli şekeri geliştirdi. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen cevizli şeker, vatandaşlardan tam not aldı ve büyük bir ilgi gördü. Halkın güzel tepkilerinin ardından seri üretime geçildi. Türkiye’de ilk olarak Elazığ’da üretimine başlanan cevizli şeker, vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini aldı.

#2
Foto - Badem şekerinin pabucunu dama atacak! Sadece Elazığ'da bulunuyor!

‘Badem şekerinden ilham aldık’ Ece Çerez ve Şekerleme işletme sahibi İhsan Çakmak, "Elazığ’ın yerli cevizi, şekeri ve karaçalı suyunu bir araya getirerek yöresel badem şekerimizden ilham aldığımız yeni bir ürün gerçekleştirdik. Cevizli şeker. Bu özel reçeteyi ilk kez hazırladık. Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sonucunda cevizin kendine özgü lezzetini karaçalı suyu ve Elazığ’ın yerli şekeriyle çok daha özgü ve yöresel bir lezzet elde ettik. Ece Çerez ve Şekerleme olarak ilk hedefimiz, geliştirdiğimiz ceviz şekerini Türkiye ve dünya pazarına ulaştırmaktır. Elazığ’dan doğan bu lezzetle şehrimizin emeğini ve değerlerini daha geniş kriterlerle buluşturmak istiyoruz" dedi.

#3
Foto - Badem şekerinin pabucunu dama atacak! Sadece Elazığ'da bulunuyor!

‘Türkiye ve dünya pazarına Elazığ’ı tanıtmak istiyoruz’

#4
Foto - Badem şekerinin pabucunu dama atacak! Sadece Elazığ'da bulunuyor!

Badem şekerinden ilham alarak cevizli şekerini bulduklarının altını çizen Çakmak, "Badem şekerini kıskandıracak bir lezzet olacağını da umuyoruz. İlk başta kendi aramızda tadarak denedik, tadı hoşumuza gidince müşterilerimize ikram ettik. Müşterilerimizin fikirleri bizler için çok önemli. Vatandaşların güzel öngörüsünü alınca üretime başladık. Şuan da şubelerimizde satışa sunuyoruz. Pek yakında Elazığ ve tüm Türkiye pazarına sunacağız. Vatandaşların talebi ve geri dönüşü, yöresel açıdan çok olumlu karşılandı. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Elazığ’ın yerli cevizinden yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye ve dünya pazarına Elazığ’ı tanıtmak ve yöresel ürününü güzel yerlere taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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