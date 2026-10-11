Badem şekerinin pabucunu dama atacak! Sadece Elazığ'da bulunuyor!

‘Badem şekerinden ilham aldık’ Ece Çerez ve Şekerleme işletme sahibi İhsan Çakmak, "Elazığ’ın yerli cevizi, şekeri ve karaçalı suyunu bir araya getirerek yöresel badem şekerimizden ilham aldığımız yeni bir ürün gerçekleştirdik. Cevizli şeker. Bu özel reçeteyi ilk kez hazırladık. Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sonucunda cevizin kendine özgü lezzetini karaçalı suyu ve Elazığ’ın yerli şekeriyle çok daha özgü ve yöresel bir lezzet elde ettik. Ece Çerez ve Şekerleme olarak ilk hedefimiz, geliştirdiğimiz ceviz şekerini Türkiye ve dünya pazarına ulaştırmaktır. Elazığ’dan doğan bu lezzetle şehrimizin emeğini ve değerlerini daha geniş kriterlerle buluşturmak istiyoruz" dedi.