Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor. Gram altın 400 lirayı aşarak ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, altının onsu da 1.807 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını 2.619 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla ve tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyretti. Saat 17.43 itibariyle ise 400 lira seviyesini aştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.619 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 1.807 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü.