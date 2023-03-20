Altın fiyatları ilk tepkiyi verdi! Yeni rekor geldi... Dünyadan gelen ilk gelişim!

Bankacılık krizi endişeleriyle 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası haftaya düşüşle başladı.

Küresel piyasalarda dikkatler bankacılık alanında yaşanan gelişmelere çevrilirken, güvenli liman arayışı dikkat çekti.

Credit Suisse krizi güvenli liman kategorisinde öne çıkan İsviçre frangına yönelik güveni sarsarken, altın tarafında ise yükseliş kaydedildi.

Altının onsu küresel piyasalarda 2 bin doları gördü ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gram altın da 1.224 TL ile yeni rekor seviyeye ulaştı.

Bankacılık krizinin etkisiyle altının onsu geçen haftayı yüzde 6,5 yükselişle tamamlamıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

UBS Group AG küresel finansal piyasalara yayılma tehlikesi gösteren bankacılık güven krizini aşma çalışmaları kapsamında devletin aracılık ettiği anlaşmayla Credit Suisse Group AG’yi satın almayı kabul etti. Haber7'ye göre;

UBS rakibini almak için 3 milyar İsviçre Frangı (3,3 milyar dolar) ödeme yapmada anlaştı. Tümü hisse devrini içeren anlaşma Credit Suisse’in Cuma kapanışa göre 7,4 milyar frank seviyesinde bulunan değerinin oldukça altında gerçekleşecek. İsviçre Merkez Bankası anlaşma kapsamında UBS’e 100 milyar franklık likidite hattı sağlamayı kabul etti.

İsviçre hükümeti de UBS’e devralım kaynaklı potansiyel zararlar için 9 milyar frank garanti sağlanacağını duyurdu. İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan, pazar günü yaptığı açıklamada “Credit Suisse’in sistemik olarak önemli bir banka olmasından dolayı hızlı davranıp çabuk bir sonuca ulaşmamız son derece önemliydi” açıklamasını yaptı.

UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher de Credit Suisse’in son yıllarda artan şekilde zarar yazan yatırım bankacılığı birimini küçülteceklerini belirtti.

Mohamed El-Erian otoritelerin başka isimlerle adlandırsa da UBS-Credit Suisse evliliğinin bir banka kurtarma operasyonu olduğunu belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN: 2010 DOLAR

GRAM ALTIN: 1225 TL