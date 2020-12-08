Altın fiyatları hakkında dikkat çeken iddia: Bu olmadığı takdirde...

Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları artacak mı? Altın düşecek mi? sorularına cevap aranıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Hürriyet'in haberine göre; Özsoy, geçtiğimiz hafta başında önce 1.800 dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin kırılmasını beklediklerinden bahsettiklerini anımsattı.

"1.830 doların altına inilmediği takdirde..."

"Aşı haberleri olumlu olmaya devam etse de, bu önemli seviyelerin aşılması neticesinde yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye başladı." diyen Özsoy, 1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendinin devam etmesini düşündüğünü belirtti.

Altının haftaya başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış yaptığına dikkat çeken Özsoy, fakat altının ters yönde 1.830 dolar altına iner ve sonrasında 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yönün kuvvetlenebileceğini ancak böyle olmadığı takdirde sene sonuna doğru sürekli devam edecek bir ana yükseliş hareketinin ağırlığının görülebileceğini söyledi.

Gram altının geçen hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktörün dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklandığını ifade eden Murat Özsoy, ons altının artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketinin zorlama olacağını ifade etti.

458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre Aralık'ın sonuna doğru devam edecek bir ana yükseliş trend hareketinin başlayabileceğini söyleyen Özsoy, altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların ise bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısından sonra gelecek parasal genişlemeye ilişkin açıklamalar olacağını belirtti.