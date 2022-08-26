Altın fiyatları: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 26 Ağustos 2022
Güncel altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Piyasalardaki haraketlilik sonrasında altın fiyatları sorgulanıyor. Ons altında ve döviz kurlarındaki hareketlilik diğer altın türlerini etkiliyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 26 Ağustos 2022 altın fiyatları!
Altın fiyatları gündemde yerini aldı. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Ağustos 2022 Cuma gün vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 26 Ağustos 2022 altın fiyatları!
26 AĞUSTOS 2022 GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.026,19 TL
Gram altın satış: 1.026,38 TL
Çeyrek altın alış: 1.678,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.693,00 TL
Yarım altın alış: 3.345,00 TL
Yarım altın satış: 3.386,00 TL
Cumhuriyet altın alış: 6.866,00 TL
Cumhuriyet altın satış: 6.927,00 TL