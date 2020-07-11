Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Yarım altın fiyatları ne kadar? Altın (ONS) fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar, konuyla ilgili güncel rakamları araştırmaya başladı.
Gram altın fiyatları ne kadar?
Gram altın bugün 396,55 TL’den alınırken 396,96 TL’den satılıyor.
Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek altın fiyatları bugün tıpkı gram altın fiyatları gibi güne aşağı yönlü seyirle başladı. Çeyrek altın fiyatları 639,49 lira alış ve 653,89 lira satış fiyatı üzerinden piyasada işlem görüyor.
Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?
Cumhuruyet altını fiyatları 2.654,00 lira alış ve 2.694,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Yarım altın fiyatları ne kadar?
Yarım altın bugün 1.274,98 TL'den alınırken 1.307,79 TL'den satılıyor.
Altın (ONS) fiyatları ne kadar?
Altın (ONS) bugün 1.797,67 TL'den alınırken 1.799,51 TL'den satılıyor.