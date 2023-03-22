Altın fiyatları bir anda düşünce İslam Memiş son tahminini duyurdu: Gram altın o rakamı görecek

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcının aklındaki soru işaretlerini beraberinde getirdi. Haftaya rekor kırarak başlayan altın için uzmanlardan pei peşe uyarılar geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altındaki yükselişi değerlendirdi. Elinde altın bulunan yatırımcı için uyarılarda bulunan Memiş, dolar ve altın hakkında kritik ayrıntıyı açıkladı. İşte altın için önümüzdeki günlerde yaşanacak tahmini senaryolar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıyı endişelendirdi. Elinde altın olanlar 'daha da yükselecek mi?' sorusuna cevap ararken ünlü analisti İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu.

Finans analisti İslam Memiş, mart ayı ile birlikte uçuşa geçen gram altın fiyatlarına, düşüş yaşayan brent petrol varil fiyatlarına ve merkez bankası tarafından önümüzdeki gün itibariyle alınacak olan faiz kararına dair olası etkilerini ele alan bir açıklamada bulundu.

Altın fiyatlarının yakın takibe alındığı günlerde İslam Memiş yatırımcıya uyarılarda bulundu. Youtube platformu üzerinden yayınladığı "Bunlar rekor değil ki!" başlıklı videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığına vurgu yaptı.

Değerlendirmelerinde ise riskli ve yoğun bir haftanın yatırımcıyı beklediğini söyledi. Merkez bankaları tarafından alınacak olan faiz kararı sonucunda döviz piyasası, altın ve gümüş fiyatlarının nasıl etkileneceğine dair sorulara cevap vermeye çalışacağının altını çizdi.

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Dolar kuru ile açıklamalarına devam eden finans analisti İslam Memiş, doların ekranlarda 19,01 lira seviyelerinden işlem gördüğünü, serbest piyasalarda ise 19,24 ile 19,27 seviyelerinden işlem gördüğünü belirtti. Arada 23 kuruşluk fark olduğuna dikkat çekerek makas aralığı ile yolunda olduğunu belirtti. Dolar fiyatlarında 19 üzeri sert bir atak göremediğini belirten uzman isim euro ve dolar paritesi nedeniyle doların yükselişinin frenlendiğini belirtiyor.

Euro ise serbest piyasada 20,58 TL ile 20,65 TL seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek hızlı bir toparlanmanın olduğu söz konusu. Paritede 1.07 seviyesinde bulunması ve kar satışlarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Orta ve uzun vadede yatırım yapan vatandaşların paritenin 1.12'ye yükseliş tahminlerinin devam ettiğini söyledi.

Dolar ve euro piyasasına dair değerlendirmelerde bulunan uzman isim altın fiyatlarındaki açıklaması da dikkat çekti. Ani yükseliş yaşayan altın fiyatları gün içinde 1.243 liraya kadar yükseldiğini belirterek tahminlerini duyurdu.

Daha öncesinde altının rekor kıracağını belirten uzman isim yeni tahminleriyle birlikte altın fiyatlarının 1.450 TL ile 1.500 TL seviyelerinden işlem göreceğini öngörüyor.