Altın fiyatları altın ne kadar yükselir?

Ekonomilerdeki normalleşme adımıyla beraber Yatırımcılar "Altın yükselişini sürdürecek mi?", "Altın düşecek mi?", "Altın fiyatları ne olur?" gibi sorularına yanıt aranıyor. Altın uzmanları, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti. Gram altın 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor. Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran'dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir. Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarının daha da yükseleceğini öngörüyor.