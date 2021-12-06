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Ekonomi Altın fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altın fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 782 bin liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:36:00 -
Altın fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 782 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 782 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 641 bin 585,03 lira, işlem miktarı ise 929,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 822 milyon 900 bin 196 lira düzeyinde gerçekleşti.

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