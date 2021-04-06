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Ekonomi Altın fiyatı anlık çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 6 Nisan altın fiyatları düştü mü?
Ekonomi

Altın fiyatı anlık çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 6 Nisan altın fiyatları düştü mü?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? sorusu altına yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı 450 TL seviyelerinde kapatan gram altın fiyatı şuan ne kadar olduğu yakından takip edilmekte. Düğünlerde hediye olarak takılmak istenen çeyrek altın fiyatı da yine vatandaş tarafından yeni haftanın başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. İşte 6 Nisan gram altın, çeyrek altı, cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 07:55:00 - 2021-04-06 07:56:13
Altın fiyatı anlık çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 6 Nisan altın fiyatları düştü mü?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? sorusu altına yatırım yapan ya da yapacaklar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı 450 TL seviyelerinde kapatan gram altın fiyatı şuan ne kadar olduğu yakından takip edilmekte. Düğünlerde hediye olarak takılmak istenen çeyrek altın fiyatı da yine vatandaş tarafından yeni haftanın başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç para? Çeyrek kaçtan satılıyor? Gram altın ne kadar, gram altın fiyatı düştü mü? İşte 6 Nisan gram altın, çeyrek altı, cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

450,70

452,63

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

452,02

452,09

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

1.730,53

1.730,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

723,37

739,32

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

2.892,90

2.947,65

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.441,93

1.478,34

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

2.892,90

2.947,65

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

2.970,75

3.045,75

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

247,40

297,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

407,89

437,67

GÜMÜŞ GRAM FİYATI NE KADAR?

6,51

6,52

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

24,93

24,94

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