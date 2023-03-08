Altın en düşük seviyeye yakın!

Altın, Fed Başkanı Powell'ın şahin açıklamaları sonrası Merkez Bankası'nın faiz artışlarında daha şahin hareket edebileceği beklentisiyle bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 1.104 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.104 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.810 lira, Cumhuriyet altını da 7.340 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,77 düşüşle günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.813 dolarda dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

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Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Analistler, faiz artırımlarının devam edeceğine ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi nedeniyle hafta sonuna kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.850 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.