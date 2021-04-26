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Ekonomi Altın düştü mü, altın ne kadar yükseldi? 26 Nisan çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para?
Ekonomi

Altın düştü mü, altın ne kadar yükseldi? 26 Nisan çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para?

Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1.777,60 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 26 Nisan’da gram altın 480,46 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 26 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 07:47:00 - 2021-04-26 07:48:12
Altın düştü mü, altın ne kadar yükseldi? 26 Nisan çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para?

Altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan 2021 güncel altın fiyatları merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 480,46 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın satışı 789,01 lira, Cumhuriyet altını 3.132,60 liradan satılırken, 22 ayar bilezik 462,79 liradan işlem görmekte. İşte 26 Nisan altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

479,01

484,76

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

480,38

480,46

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.776,80

1.777,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

771,98

789,01

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.074,43

3.132,60

YARIM ALTIN FİYATI

1.532,41

1.571,10

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.074,43

3.132,60

ATA ALTIN FİYATI

3.123,03

3.203,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

262,36

315,33

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

432,08

462,79

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

7,02

7,04

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,98

26,03

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