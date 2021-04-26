Altın düştü mü, altın ne kadar yükseldi? 26 Nisan çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para?

Gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatların son zamanlarda dikkat kesiliyor. Altının ons fiyatı, 1.777,60 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? 26 Nisan’da gram altın 480,46 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para, çeyrek altın düştü mü? Cumhuriyet altını 2021... İşte 26 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...