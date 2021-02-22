  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 22 Şubat altın fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 22 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 22 Şubat Pazartesi ne kadar? Koronavirüste aşının bulunması ve aşının yapılmaya başlanılması, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli düştü. Öyle ki güvenli liman olarak bilinen altına olan güven de az da olsa sarsılmaya başladı. Gram altın ne oldu? Yatırımcı, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 22 Şubat gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorunu sormakta. İşte altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 08:52:00 - 2021-02-22 08:52:54
Altın düştü mü altın çıktı mı? Gram altın ne kadar, çeyrek ne kadar? 22 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın ne oldu? Altın fiyatları 22 Şubat Pazartesi ne kadar? Koronavirüste aşının bulunması ve aşının yapılmaya başlanılması, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli düştü. Öyle ki güvenli liman olarak bilinen altına olan güven de az da olsa sarsılmaya başladı. Yatırımcı, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 22 Şubat gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? sorunu sormakta. İşte altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

403,23

404,94

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

401,98

402,07

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.784,14

1.784,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI

643,72

657,95

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.572,66

2.621,51

YARIM ALTIN FİYATI

1.282,31

1.314,78

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.572,66

2.621,51

ATA ALTIN FİYATI

2.643,46

2.711,86

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

220,63

266,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

364,64

392,74

GREMSE ALTIN FİYATI

6.527,00

6.686,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,17

6,18

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

27,47

27,48

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Dünya

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin he..
Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan çarpıcı sözler
Medya

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan çarpıcı sözler

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'da Cerkutay'ı oynayan Çağrı Şensoy, dizi ve karakterine dair dikkat çeken ifadeler kull..
Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası!
Gündem

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay