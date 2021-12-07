Altın düşer mi, altın kaça düşer, kaça çıkar? Altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatları 7 Aralık: Gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? 7 Aralık 2021 Salı saat 10:50 itibariyle altın fiyatları şü şekilde işlem görmekte.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 785,48 TL alış 791,06 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 1.254 TL alış 1.283 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Yarım altın e kara?

Yarım altın Kapalıçarşıda 2.510 TL alış 2.573 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Altın almalı mı satmalı mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Bugüne kadar altın için hep ‘alın’ tavsiyemiz oldu. Gidişat belli. Sürekli yukarı yönlü hamlelerini devam ettiren bir kur ve altın var karşımızda. Dolar nereye, gram altın oraya” dedi. İslam Memiş ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ sorusuna cevap arayan yatırımcılara seslenerek, “Şu anda dövizin ya da diğer yatırım araçlarının alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Eğer vatandaşlar kendilerine biraz daha vakit tanıyabilirlerse, o puslu havanın dağılmasını bekleyebilirlerse isabetli bir karar vermiş olabilirler.

Altın düşecek mi?

Altın düşer mi, altın kaça düşer, kaça çıkar? Korku ve panikle işlem yapanlar geçen yıl da bu senaryoyu gördü. Her zaman zarar ederler. Muhtemel bu 13 TL seviyesi üzerinde döviz alanlar, 750 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar bence bir kez daha düşünmeli. Dediğim gibi her şeyin tedbiri mutlaka alınmıştır. Bir şeyler muhakkak yavaş yavaş rayına oturacaktır. Çok karamsar olmamak gerekiyor” ifadesini kulandı.