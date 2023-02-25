Altın, dolar ve lirasını banka kasasında tutanlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Deprem olursa...
Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve Türk lirası gibi yatırımlarını banka kasasında saklayanlara çok önemli bir uyarı yaptı.
Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, yatırımlarını banka kasasında saklayanları kritik uyarılar yaptı.
Mert Başaran, parayı kasada tutmak yerine fay hattı geçmeyen illerden ev alınabileceğini söyledi.
İşte Başaran'ın o açıklamaları:
Banka kasasındaki paradan banka sorumlu değil mi diye soran oluyor? Banka kasasında kimin ne kadar parası olduğu gizlidir!
Bu nedenle banka kime ne kadar ödeyecek? Herkes gidip derse benim kasada 1 milyar dolarım var derse ne olacak?
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Bu nedenle fay hattı olmayan yer ideal.