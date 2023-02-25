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Ekonomi Altın, dolar ve lirasını banka kasasında tutanlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Deprem olursa...
Ekonomi

Altın, dolar ve lirasını banka kasasında tutanlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Deprem olursa...

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve Türk lirası gibi yatırımlarını banka kasasında saklayanlara çok önemli bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 12:31:00 -
Altın, dolar ve lirasını banka kasasında tutanlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Deprem olursa...

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, yatırımlarını banka kasasında saklayanları kritik uyarılar yaptı.

Mert Başaran, parayı kasada tutmak yerine fay hattı geçmeyen illerden ev alınabileceğini söyledi.

İşte Başaran'ın o açıklamaları:

Banka kasasındaki paradan banka sorumlu değil mi diye soran oluyor? Banka kasasında kimin ne kadar parası olduğu gizlidir!

Bu nedenle banka kime ne kadar ödeyecek? Herkes gidip derse benim kasada 1 milyar dolarım var derse ne olacak?
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Bu nedenle fay hattı olmayan yer ideal.

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