Altın, dolar ve lirasını banka kasasında tutanlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Deprem olursa...

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, yatırımlarını banka kasasında saklayanları kritik uyarılar yaptı.

Mert Başaran, parayı kasada tutmak yerine fay hattı geçmeyen illerden ev alınabileceğini söyledi.

İşte Başaran'ın o açıklamaları:

Banka kasasındaki paradan banka sorumlu değil mi diye soran oluyor? Banka kasasında kimin ne kadar parası olduğu gizlidir!

Bu nedenle banka kime ne kadar ödeyecek? Herkes gidip derse benim kasada 1 milyar dolarım var derse ne olacak?

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Bu nedenle fay hattı olmayan yer ideal.