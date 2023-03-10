Altın, dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatları, güncel olan döviz kuru: 10 Mart 2023 Euro, gümüş, tam, gram altını fiyatı, yarım altın, çeyrek altında, altının ons fiyatı

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Küresel piyasalarda güne başlarken görülen sorunlar bugün içeride de bir miktar etkili oldu. 10 Mart Cuma gününde BİST 100 endeksinde görülen negatif seyir, bankalara uğramadı. Bir gün yukarı bir gün aşağı hareket eden piyasada bugün karışık bir seyir izlenirken, altın, ABD verileriyle güç buldu. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Mart Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kapalıçarşı altın fiyatları son durum...