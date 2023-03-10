Altın, dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? Anlık altın fiyatları, güncel olan döviz kuru: 10 Mart 2023 Euro, gümüş, tam, gram altını fiyatı, yarım altın, çeyrek altında, altının ons fiyatı
Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Küresel piyasalarda güne başlarken görülen sorunlar bugün içeride de bir miktar etkili oldu. 10 Mart Cuma gününde BİST 100 endeksinde görülen negatif seyir, bankalara uğramadı. Bir gün yukarı bir gün aşağı hareket eden piyasada bugün karışık bir seyir izlenirken, altın, ABD verileriyle güç buldu. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Mart Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kapalıçarşı altın fiyatları son durum...
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 10 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,13 oranında 61,66 puan düşüşle 5.384,56 puandan tamamladı. Ekonomi piyasaları Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sürecini izlerken dolar kuru ve Euro haftayı yükselişle kapattı.
10 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER
ABD Doları: 18,96 (Alış) - 18,97 (Satış)
EURO: 20,16
ÖNE ÇIKAN VİDEO
STERLİN: 22,69 (Alış) - 22,80 (Satış)
1 DOLAR = 18,95 TL
10 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.119,55
Gram altın satış: 1.119,76
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.788,84
1.828,26
YARIM ALTIN NE KADAR?
YARIM ALTIN FİYATI
3.566,65
3.656,74
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.396,00
Tam altın satış: 7.453,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.154,72
7.290,10
ATA ALTIN NE KADAR?
ATA ALTIN FİYATI
7.517,57
7.704,43
ZİYNET ALTINI FİYATI
7.154,72
7.290,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.032,96
1.097,53
Ons altın, bugün sert yükselişiyle gündem oldu. Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,95 artışla 1.831 dolardan kapanmasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 1.834 dolardan alıcı buluyor.
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