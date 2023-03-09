Altın, dolar fiyatları kaç TL? 1 dolar ne kadar? Döviz kuru: 9 Mart 2023 Euro, gümüş, tam fiyatlarında, yarım altını, çeyrek altında, ons, cumhuriyet, gram altın fiyatları

Ellerinde bulunan altınları bozdurmak isteyenlerin acele etmemesi konusunda uyaran İslam Memiş, ONS altın fiyatlarının 1870 dolar ilerleyen günlerde neler olabileceğini aktardı.Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yayınladığı, "Bu hafta neleri takip etmeliyim?" başlıklı yeni videosunda yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Gram altın fiyatları 1128 TL seviyelerinden işlem görürken serbest piyasada 1147 TL ile 1152 TL aralığında yer alıyor.

Gram altın fiyatlarının bu hafta içinde 1130 TL ile 1170 TL aralığında takip edeceğinin belirten İslam Memiş, bugün itibarıyla altın fiyatlarında kâr satışlarında gerileme meydana gelebileceğini söyledi.

Gram altın fiyatlarında orta ve uzun vadede rekor beklentileri içerisinde bulunan deneyimli ekonomist, yaz aylarında artışların başlayacağını öngördü. Yaz aylarına kadar yaşanacak olan düşüşlerin ise alım fırsatı olduğuna dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALTIN BOZDURMAK İSTEYENLER ACELEYE GEREK YOK"

Ellerinde bulunan altınları bozdurmak isteyenlerin acele etmemesi konusunda uyaran karar'ın aktardığına göre: İslam Memiş, ONS altın fiyatlarının 1870 dolar ilerleyen günlerde ise 1880 dolar seviyelerine doğru toparlanmasının mümkün olduğunu vurguladı.

ONS altın geniş bant aralığında dalgalandığını açıklayan ünlü ekonomist, 1880 dolar seviyesinden satış yapılmasına gelme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Gümüş fiyatlarının ise 12,91 TL seviyelerinden satıldığını serbest piyasalarda ise 13 TL'ye kadar yükseldiğini belirten İslam Memiş, bankalarda ise 14 TL ile 15 TL arasında değişiklik gösterdiğini hatırlattı.

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9 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,9448 (Alış) - 18,9519 (Satış)

EURO: 20,0438 (Alış) - 20,0507 (Satış)

STERLİN: 22,5016 (Alış) - 22,6145 (Satış)

1 DOLAR = 18,95 TL

9 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.109,93

Gram altın satış: 1.110,16

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.843,00

Çeyrek altın satış: 1.859,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.686,00

Yarım altın satış: 3.717,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.349,00

Tam altın satış: 7.406,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.507,00

Cumhuriyet altını satış: 7.621,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.545,00

Ata altın satış: 7.597,00

Altın (ONS)

1.826,72

1.827,02

Kulplu Reşat Altını

7.392,69

7.450,20

22 Ayar Altın TL/Gr

1.027,77

1.093,01

18 Ayar Altın TL/Gr

811,57

811,72

14 Ayar Altın TL/Gr

623,71

749,59

Kapalicarsi Ziynet 2.5

18.142,61

18.425,81

Kapalı Çarşı Beşli Altın

36.738,78

37.441,60



Gremse Altın

18.142,61

18.550,61





9 Mart Perşembe günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Gümüş bugün ne kadar?

9 Mart Perşembe günü itibariyle gümüşün gramı 12 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son bir haftada %-4,04 oranında düşüş gösterdi..



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