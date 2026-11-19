Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında tarihi bir görüşme için bir araya geldi. Üç ülke liderinin ilk kez gerçekleştireceği üçlü zirvede, küresel güvenlik, nükleer silahların kontrolü ve uluslararası krizlerin ele alınacak.

Yeni dünya düzenini şekillendirebileceği konuşulan zirve, 1945 Yalta Konferansı'na benzetiliyor.

MASADA NELER VAR?

Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşların yanı sıra Pasifik'teki güç rekabetinin gölgesinde gerçekleşen zirvede, nükleer silahların kontrolü ve küresel güvenlik konularının öne çıkması bekleniyor.

Toplantı öncesinde yapılan açıklamalar, özellikle nükleer silahların azaltılması konusunda üç ülke arasında görüş alışverişinde bulunulacağını gösteriyor. Trump yönetimi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesini toplantının önemli gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriyor.

Ukrayna ve İran'daki savaşların da görüşmelerin arka planını oluşturduğu belirtilirken, bu konuların hangi kapsamda ele alınacağına ilişkin tarafların farklı öncelikleri bulunuyor. Kuzey Kore ile bağlantılı güvenlik meseleleri de bölgedeki diplomatik gündemin başlıkları arasında yer alıyor.

STRATEJİK İSTİKRAR DİYALOĞU

Üçlü zirve, ABD, Çin ve Rusya arasında stratejik istikrarın ele alınacağı ilk liderler toplantısı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Büyük güçler arasında son yıllarda artan rekabet, nükleer silahların kontrolüne ilişkin anlaşmazlıklar ve bölgesel savaşlar, görüşmenin uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmesine neden oluyor. Toplantının yalnızca ele alınacak konular açısından değil, üç ülke liderinin aynı masada buluşması bakımından da sembolik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

2026 APEC ZİRVESİ’NE ÇİN EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliğinin 33. Liderler Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde düzenleniyor. Zirve kapsamında gerçekleştirilen iş dünyası toplantıları ise 17-18 Kasım tarihlerinde yapıldı.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonomiyi bir araya getiren APEC, ilk liderler zirvesini 1993 yılında gerçekleştirdi.

Çin, daha önce 2001 yılında Şanghay'da ve 2014 yılında Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı. Ülke, 2026 yılındaki organizasyonla birlikte üçüncü kez APEC'e ev sahipliği yapıyor.

1945 YALTA KONFERANSI NEYDİ?

Yalta Konferansı, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 4-11 Şubat 1945 tarihlerinde Kırım'ın Yalta kentindeki Livadiya Sarayı'nda düzenlendi.

Konferansta dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin bir araya geldi.

Nazi Almanyası'nın yenilgisinin büyük ölçüde kesinleştiği dönemde düzenlenen toplantının temel amacı, savaş sonrasında Avrupa'nın siyasi ve güvenlik düzeninin nasıl şekilleneceğini belirlemekti.

Sekiz gün süren görüşmelerde üç lider birçok karar aldı. Alınan karların çoğu da hayata geçirildi.