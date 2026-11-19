Muhalefette yaprak dökümü! 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor: Rozetlerini Başkan Erdoğan takacak
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Yerel yönetimlerde muhalefet partilerinden kopuşlar hız kesmeden devam ediyor. Kulislerden yansıyan bilgilere göre; aralarında Antalya ve Tekirdağ'ın da bulunduğu 2'si büyükşehir toplam 9 belediye başkanı daha AK Parti saflarına geçmeye hazırlanıyor. Yeni katılımların rozetlerini bugün düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.
Muhalefetteki peş peşe istifalar Ankara kulislerini oldukça hareketlendirdi. 2 büyükşehir olmak üzere 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek. Peki hangi belediye başkanları AK Parti'ye geçecek? İşte detaylar...
Muhalefette yer alan belediye başkanlarının parti değişikliği devam ediyor. Peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından bugün Ankara'da yapılacak olan AK Parti toplantısına çevrildi.
HANGİ BELEDİYELER AK PARTİ'YE GEÇECEK?
İşte AK Parti'ye katılması beklenen belediyeler;
Antalya’dan merkez ve 3 ilçe belediye
Uşak'tan iki belediye
Edirne'den bir belediye
Giresun’dan bir belediye
Tekirdağ merkez belediye olmak üzere toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek
BÜŞRA ÖZDEMİR CHP'DEN AYRILDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Temmuz 2025'te belediye başkan vekilliği görevine seçilen Büşra Özdemir, CHP üyeliğinden istifa etti.
ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK
Özdemir'in bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla partiye geçmesi ve rozet takması bekleniyor.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA LİSTEDE
Yeni Parti'den 7 Kasım'da ayrılan Yüceer'in de AK Parti'ye katılabileceği iddia edildi. Yüceer'in istifasında kurultay delegesi yapılmamasının etkili olduğu öne sürüldü.
112 BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye geçen belediye sayısı 112'ye ulaştı.
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