Dolar piyasası harekete geçti! Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı: Dikkat çeken son detay

Merkez Bankası TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 Mart ile biten haftada 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolar oldu.

Böylece TCMB'nin brüt rezervi 3 Şubat-3 Mart döneminde toplamda 9,3 milyar dolar azaldı.BRÜT REZERVLER DE DÜŞÜŞ25 Şubat-3 Mart haftasında TCMB'nin brüt döviz rezervi 1,7 milyar dolarlık düşüşle 70,3 milyar dolara geriledi. Bankanın brüt altın rezervi ise 888 milyon dolarlık düşüşle 50,1 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin net rezervi geçen hafta 0,5 milyar dolarlık artışla 20,7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv -43,8 milyar dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 699 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 980 milyon dolardan, 70 milyar 281 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 3 Mart haftasında 888 milyon dolar artarak 49 milyar 190 milyon dolardan 50 milyar 78 milyon dolara yükseldi.

NET REZERVLERDE TOPARLANMA

TCMB'nin net rezervlerinde ise bir önceki haftaya göre toparlanma oldu. TCMB'nin net rezervi 3 Mart haftasında 20,7 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervler 20,2 milyar dolardı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde yatay bir seyir izlendi. TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 44 milyar dolardan eksi 43,8 milyar dolara yükseldi. TCMB taraflı swap stokunda bir süredir gerileme izleniyor. TCMB verilerine göre 3 Ocak itibariyle swap stoku 40,9 milyar dolara geriledi. Ocak ayında swap stokunda 48 milyar dolar seviyesi izlenmişti.

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