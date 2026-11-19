Masa tenisinde dünya şampiyonu oldu! Trabzonlu gencin büyük zaferi
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Tayland’ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden Trabzonlu sporcu Abdullah Öztürk, tekler finalinde Tayvanlı rakibi Ming Chih Cheng’i 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Tayland’ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda Trabzonspor’u ve Türkiye’yi temsil eden Abdullah Öztürk, tekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
Trabzonsporlu milli sporcu Abdullah Öztürk, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası tekler finalinde Tayvanlı rakibi Ming Chih Cheng ile karşılaştı.
Rakibini 3-0 mağlup eden Öztürk, altın madalyanın sahibi olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcunun elde ettiği başarı, Türkiye ve Trabzonspor camiasında büyük gurur yaşattı.
4 MADALYAYA ULAŞAN İLK VE TEK TÜRK SPORCU OLMUŞTU
Abdullah Öztürk, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.
Trabzonlu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda çiftler kategorisinde bronz madalya kazanma başarısı elde etmişti. Abdullah Öztürk, kendi kategorisinde oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olmuştu.