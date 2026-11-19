Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı!
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Fon soruşturması kapsamında hakkında soruşturma izni istenen eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na resmi yazı göndermişti.
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Erişen, 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş, tutuklu bulunuyor.
AFFINI İSTEMİŞTİ
Kavcıoğlu, hakkındaki fon iddialarının ardından 3 buçuk yıldır görev yaptığı BDDK'dan istifa etmişti. Kavcıoğlu istifa açıklamasında, “Şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan affımı istedim. Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.